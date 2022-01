Zaterdag 15 januari: winkels in Haren open! Signaal naar het kabinet. Maar houd het veilig.

Door: Redactie

Ondernemers in Haren hebben langs verschillende wegen contact gezocht met de gemeente Groningen om erop aan te dringen dat de lockdown dit weekend wordt beëindigd. Harense ondernemers hebben van de gemeente te horen gekregen dat een (voorlopig eenmalige) openstelling van winkels zaterdag 15 januari zal worden gedoogd. Het publiek is dus van harte welkom, zolang mensen het gezonde verstand blijven gebruiken. Dat hebben we vernomen in kringen van Harense ondernemers.

Naar verluidt gaat het zaterdag a.s. om een eenmalige openstelling ’tegen de regels van de lockdown’. Mocht vrijdag het kabinet de lockdown beëindigen, dan blijven de winkels van Haren natuurlijk weer open op hun reguliere tijden.

De gemeente heeft laten weten niet te handhaven, maar houdt wel in de gaten of zich geen gevaarlijke situaties voordoen. Winkelend publiek doet er goed aan om afstand te houden en in de winkels een mondkapje te dragen. Eerder deze week liet Ondernemend Haren al weten het ‘veilig winkelen’ mogelijk te willen maken.