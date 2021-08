Zaterdag a.s. Kunst- en Cultuurmarkt

Door: Redactie

Zaterdag 28 augustus van 11.00-16.00 uur wordt er weer een kunstmarkt georganiseerd in het centrum van Haren. Een oude traditie wordt in een nieuwe vorm voortgezet dankzij de inspanningen van enkele dorpsgenoten.

Twee van hen, Hein Frima en Lammie Schuiling, vonden het jammer dat de kunstmarkt die al meer dan 35 keer in Haren plaatsvond, dreigde teloor te gaan. Onder de vlag van Culturele Raad Haren wordt rond de Dorpskerk een kleinere markt met enkele tientallen kunstenaars opgezet. Het geheel wordt omlijst met extraatjes, zoals sneltekenaar, draaimolen, draaiorgel en de Pipowagen van De Mikkelhorst. Tijdens de markt wordt in ‘t Clockhuys het nieuwe cultuurseizoen afgetrapt. In het kader daarvan zijn er deze hele week activiteiten, kijk op www.geboektinharen.nl



Op de foto: Kunstmarkt uit voorgaande jaren (archief Haren de Krant).