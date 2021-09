Zaterdag a.s. modeshows kijken in Haren

Nieuws:

Op zaterdag 25 september organiseert Ondernemend Haren weer een Fashiondag in het centrum van Haren. Vorig jaar werd deze geschrapt.

Voor de Dorpskerk wordt een podium gebouwd, waar om 13.00 en 14.30 uur smaakvolle modeshows worden gegeven. Aan deze shows werken louter Harense modewinkels mee: Mignon by Marlieke, De Heeren van Veelen, At Home Conceptstore, Grijs Mode en Meer, Tof kinderkleding, Boase, Bel Fiore, Papillon, Inoui, Flashman Mannenmode, Poggibonsi,Private Style, Join the Seen, Sooloo Mannenmode, Miller & Canefield en Herman de Vries Mode. Het is een opvallend grote groep winkeliers, die zich achter de plannen heeft geschaard en dat stemt de organisatie blij. De modeshows zijn gratis toegankelijk.