Zaterdag Fashiondag in dorp Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 26 september is er weer een Fashiondag in Haren, waar modewinkels laten zien wat ze in huis hebben.

De Fashiondag Haren wordt tweemaal per jaar gehouden. De wervelende modeshow is te zien op het terrein van de Dorpskerk in het centrum en start om 13.00 uur. Om 14.30 uur wordt de show nóg een keer gelopen! Na afloop is er nog voldoende tijd om de het getoonde te bekijken in de winkels. De Fashion Dag is een Ervaar Haren evenement en wordt georganiseerd door de leden van Ondernemend Haren. Meer info vindt u op www.ervaarharen.nl.