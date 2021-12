Nieuws:

Door: Redactie

Aanstaande zaterdag 11 december staan de vrijwilligers van Buurtvereniging Ons Belang weer klaar voor de jaarlijkse kerstbomenverkoop aan het Anjerplein.

Vanaf 09.00 uur zullen weer vele kerstbomen worden aangeboden. Klein, groot, Nordmann en spar. Bomen worden in Haren, Onnen en Glimmen kosteloos thuisbezorgd. Pinnen is mogelijk. “Kom op tijd want op=op”, zegt de organisatie in een persbericht.