Zeilevenement VWDTP mag 12 en 13 juni doorgaan

Door: Redactie

De VWDTP-bokaal van de zestienkwadraat zeilboten vindt plaats op 12 en 13 juni.

Iedere zondagochtend varen tien zestienkwadraten (16m2 of BM) hun onderlinge wedstrijdje op het

Paterswoldsemeer en ronden de merktekens Visser en Helder, genoemd naar de beroemde

botenbouwers en kampioenen van de zestienkwadraat.

De zestienkwadraat hoort bij het Paterswoldsemeer en dan is het niet meer dan logisch dat

Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) een zestienkwadraat zeilevenement

organiseert.

Dit evenement gaat plaatsvinden in het weekend van 12 en 13 juni op het

Paterswoldsemeer. Het wordt waarschijnlijk het eerste grote zeilevenement van het seizoen 2021 in

Nederland. Bij het ter perse gaan zijn al vijfentwintig boten ingeschreven.

Zaterdag 12 juni klinkt om 11.25 uur het 5-minutensignaal en dan gaan vijfentwintig

zestienkwadraten van start. Het wordt een mooi gezicht wanneer dit veld van vijfentwintig boten de

eerste bovenboei rondt en op weg gaat naar de finish van hun eerste wedstrijd.

Er worden op zaterdag drie wedstrijden gevaren.

Zondag 13 juni wordt er gestart om 10.00 uur en na drie wedstrijden sluiten we het evenement af.

Publiek mogen we helaas nog niet toelaten tot het VWDTP terras, maar geïnteresseerden kunnen

wel vanaf andere locaties rondom het meer de regatta gadeslaan.

Meer informatie is te vinden op de site van VWDTP, onder “wedstrijdkalender” of zoek op "16 m2

bokaal".

De 16 m² VWDTP-bokaal op het Paterswoldsemeer 12 en 13 juni.

Foto: Marc Piersma

