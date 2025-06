Zeilwedstrijden Paterswoldsemeer 14 en 15 juni

Nieuws:

Door: Redactie

De VWDTP Bokaal is een zeilevenement dat gehouden wordt op 14 en 15 juni bij VWDTP. Er worden dat weekend 5 wedstrijden gevaren. Het is

een opvolging van het 16m2-ILCA (Laser) evenement van het vorig jaar. Naast de 16m2 en de ILCA klasse is dit evenement dit jaar opengesteld

voor alle zeilklassen.

Vanaf de jaren dertig varen zestienkwadraten (16m2’s) hun wedstrijdjes

al op het Paterswoldsemeer. Tegenwoordig ronden ze daar de merktekens

Visser en Helder, genoemd naar beroemde lokale botenbouwers en

kampioenen van de 16m2. De 16m2 is een populaire nationale

wedstrijdklasse. Bij de Sneekweek is het zelfs één van de grootste

klassen.

Begin jaren zeventig verschenen de eerste Lasers op het meer. Een heel

ander type boot: geen hout maar polyester, geen tweemans maar

eenmansboot, geen gaffel- maar torentuig, geen kiel maar midzwaard en

zonder trapeze. De Laser groeide uit tot de grootste internationale

zeilklasse ooit. Sinds enkele jaren heet de Laser een ILCA.

Interessant om een gezamenlijk evenement te organiseren voor zulke

verschillende boten.

Naar verwachting starten zaterdagochtend zo’n twintig 16 m2’s, dertig

ILCA’s en 15 Sailhorses hun eerste race. Met de ILCA’s in drie

verschillende klassen (ILCA 7, 6 en 4). Een mooi gezicht wanneer deze

grote velden de eerste bovenboei ronden, op weg naar de finish.

Op de zaterdag worden drie wedstrijden gevaren, met een lunchpauze na

de eerste wedstrijd. Op zondag komen ze na twee wedstrijden

moegestreden aan de wal, om het evenement af te sluiten met een

gezellige prijsuitreiking.

Kortom, is is veel strijd op het water te verwachten en veel gezelligheid aan de wal.