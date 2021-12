Zelfs bij ‘moeilijk bereikbaar’ vakantiehuisje kwam brandweer snel in actie (update van eerder bericht)

Door: Redactie

Maandagochtend publiceerden we het bericht dat de brandweer er afgelopen nacht 40 minuten over had gedaan om een brand te bereiken aan de Oude Badweg bij het Paterswoldsemeer. Omdat dit een bijzondere situatie was, gaan we dit bericht nauwkeurig belichten en dan blijkt dat de klus complex was, maar dat de brandweer desondanks zeer snel bij de brandhaard was. Wat gebeurde er precies?

Kort na 4.00 uur werd de brandweer in Haren gealarmeerd en na enkele minuten waren de eerste manschappen in de kazerne aan de Westersedrift paraat. Zij gingen met blusvoertuigen naar de Oude Badweg. De bereikbaarheid voor hulpdiensten aan de Oude Badweg is slecht en om die reden werd onder andere ook een brandweerboot het water opgestuurd. Er bleek inderdaad brand te zijn, maar deze was niet te bereiken voor de brandweerauto’s. De bewoners hebben zelf een groot deel van de brand kunnen blussen in afwachting van de brandweer. Om geen tijd te verliezen werd een brandweerboot met mobiele pomp het water opgestuurd. Deze kon vannacht binnen 20 minuten worden ingezet voor een eerste snelle blussing. De overige brandweerlieden zijn lopend naar het adres gegaan, maar zij wisten op dat moment al dat de situatie onder controle was. De woning stond vol rook, doordat er brand was ontstaan in de schoorsteen. De brandweer heeft delen van het plafond moeten verwijderen om te kunnen blussen. De woning liep schade op. Bewoners zijn door ambulancepersoneel, dat per boot arriveerde, gecontroleerd omdat zij rook hadden ingeademd.



Wat is procedure bij moeilijk bereikbare plaatsen?

Voor locaties als deze worden meerdere eenheden aangestuurd door de meldkamer van de brandweer. In dit geval werden de brandweerauto’s van Haren en Eelde gealarmeerd en dus ook de boot van de brandweer. Normaal gesproken is dit gebied afgesloten voor vreemd verkeer, maar voor calamiteiten als deze kan de slagboom op afstand door de meldkamer worden geopend voor alle hulpdiensten. Dat is ook gebeurd.

Conclusie is dat moeilijk bereikbare plaatsen door de brandweer wél bereikt kunnen worden (men kent de situaties), maar dat dit wel iets meer tijd kost.



Foto: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant