Zijn automobilisten in fietstunnel te goeder trouwe?

Door: Redactie

Na berichtgeving op deze homepage wordt wel duidelijk dat te vaak auto’s worden gezien die de doorsteek naar Oosterhaar maken (en terug) door de Bradetunnel bij het station van Haren. Deze tunnel is alleen bedoeld voor tweewielers en voetgangers.

We gaan dit item vanaf nu volgen. Vraag is of autobestuurders de tunnel per ongeluk nemen of welbewust de regels overtreden. De foto laat zien dat de tunnel niet is voorzien van obstakels, doch slechts van borden ‘verplicht fietspad’. Zijn de borden (in het donker) duidelijk genoeg?

Uw ervaringen zijn welkom in de reactiebalk hieronder. U kunt ook mailen naar redactie@harendekrant.nl