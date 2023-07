Zomers concert 14 juli op Clockhuysplein

Door: Sales

Vrijdag 14 juli a.s. geven leerlingen van de afdeling muziek van ’t Clockhuys-CKC een zomers concert op het Clockhuysplein in Haren. Djembédocent Peter zal het concert feestelijk openen en vervolgens presenteren zich diverse muziekgroepen. Traanendal Koor, Saxofoonensemble Sax&So, Capriccio Clarinet Orchestra, Strijkorkest Vivaldi, dwarsfluitensemble Sfyrizo, gemengd ensemble Katharsis, gitaar/trompet ensemble en Popgroep Harense Bluf treden op. Ook is er een speciaal samengesteld (symfonie) orkest ter afsluiting van het seizoen. Het concert is gratis toegankelijk op het Clockhuysplein en begint om 19.00 uur.

Wanneer u langs komt is dit misschien een goede gelegenheid om de nieuwe brochure mee te nemen met het nieuwe programma voor het volgend seizoen. De brochure is ook digitaal te bekijken op www.clockhuys.com. Inschrijven voor het cursusjaar 2023-2024 kan nu al! Voor alle leeftijden zijn er weer diverse theaterworkshops, lessen en workshops beeldende kunst en muziek. Info en inschrijven kan via www.clockhuys.com of aan de balie van ’t Clockhuys (Brinkhorst 3 te Haren).