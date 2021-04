Zonnehof dankt horecapersoneel voor helpende handen

Nieuws:

Door: Redactie

In oktober 2020 werd de horeca opnieuw hard geraakt door een tweede lockdown in coronatijd. De zorg moest tegelijkertijd door de gevolgen van corona juist met minder medewerkers meer werk verrichten. Zorgorganisatie de NNCZ startte daarom het initiatief Horeca helpt Zorg waardoor veel horecamedewerkers tijdelijk in de zorg aan de slag gingen. Inmiddels is in de zorg een hoge vaccinatiegraad, mogen de terrassen open en zullen de medewerkers weer teruggaan naar de horeca. Vanaf oktober 2020 tot eind april 2021 zijn er door ongeveer 70 medewerkers van vijf horecabedrijven binnen de NNCZ 29.000 uren aan diensten uitgevoerd.

Toen het initiatief half oktober startte, stroomden de aanmeldingen al gauw binnen van horecabedrijven en -medewerkers die tijdens de tweede lockdown niet stil wilden zitten. De afgelopen maanden hebben de horecamedewerkers zich ingezet om de zorgmedewerkers te ontlasten en zelf aan het werk te blijven. Zo werkten ze in de zorg als gastheer of -vrouw: ze ontvingen bezoekers in onze woonzorgcentra en zorgden ervoor dat de bezoekers het bezoek aan familie of naaste veilig af konden leggen. Daarnaast werden onze bewoners en medewerkers regelmatig in de watten gelegd met een hapje en een drankje.



Niet alleen bij de NNCZ gingen horecamedewerkers aan de slag, het initiatief werd landelijk opgepakt en door heel Nederland zijn horecamedewerkers bij zorgorganisaties aan het werk gegaan. De NNCZ hoopt dat dit blijvende verbindingen oplevert en bedankt alle horecamedewerkers voor hun waardevolle inzet van de afgelopen maanden.