Plaatsing zonnepanelen op dak RK kerk vertraagd door bezwaren Bisschoppelijke Raad

Door: Redactie

De Bisschoppelijke Raad van Bisdom Groningen blijkt te zorgen voor vertraging in de plannen om zonnepanelen te plaatsen op het ideale schuine dat van de RR kerk aan de Irenelaan in Haren. Dat zegt de coöperatie Energiek Maarwold, die hiertoe het initiatief had genomen. Men meldde eerder dit jaar nog blij dat de zaak met de Parochieraad van de kerk was geregeld en dat de financiering gedekt kon worden door subsidies van de overheid. Men laat nu weten de dag te vroeg te hebben geprezen, want het was spreekwoordelijk nog geen avond. Anders gezegd, men is onverwacht geconfronteerd met bezwaren van de Bisschoppelijke Raad. Welke dat zijn is niet bekend.

In haar nieuwsbrief meldde de coöperatie onlangs nog steeds helemaal achter haar duurzame plannen te staan, maar dat men nu eerst geduld moet hebben met de ‘ambtelijke molens’ van het bisdom. Men schrijft: “Met engelengeduld proberen de vertegenwoordigers van de parochie en Energiek Maarwold eendrachtig de consciëntieuze commissies die de bisschop adviseren, ervan te overtuigen dat wij samen zowel economisch als duurzaam voor alle partijen aan de slag willen. Dat doen we met respect voor elkaar. Onze ervaring is al dat ambtelijke molens langzaam maar grondig

malen, maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat dat afgekeken is van de qua levenservaring toch langer met dit bijltje hakkende katholieke kerk… Het moge dan misschien

voor ons stervelingen wat traag lijken, maar we houden het vertrouwen erin dat het gaat lukken, ook omdat onze insteek is gericht op samenwerking en openheid naar elkaar. Het lijkt

er zelfs op dat we (opnieuw) in een eindfase zijn beland. Maar ook als het rond is, is het nu weer wachten op de nieuwe vulling van de subsidiepot

door het komende kabinet en vrezen we toch pas het komende jaar (2022) van start te kunnen gaan met de stroomlevering.”