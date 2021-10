Zonneweide Glimmen officieel geopend

Door: Redactie

Vrijdag is de Zonneweide in Glimmen officieel geopend met de onthulling van het informatiebord door leerlingen van de Quintusschool in Glimmen. De zonneweide ligt aan de Zuidlaarderweg nabij de Rijksstraatweg. Het is één van de twee zonneweides die in de voormalige gemeente Haren zijn aangelegd, voordat een storm van kritiek losbarstte op dergelijke projecten in de buitengebieden. De gemeente heeft daarop besloten voorlopig geen potentiële locaties aan te wijzen.

Glimmen heeft een aanlooptijd van enkele jaren gehad en is gerealiseerd door de Stichting Zonneweide Glimmen. Voorzitter Han van Os memoreerde de lessen die zijn geleerd in zijn speech: “Het is ontzettend leuk en leerzaam om een zonneweide te bouwen. We kunnen het iedereen aanbevelen. Communicatie is heel belangrijk. Een project als het onze kent veel betrokkenen waar je al in een heel vroeg stadium afspraken mee moet maken, zo is er voor de zonneweide een stroomkabel gelegd vanaf de Oude Schoolweg. Dat moet je wel een paar jaar tevoren regelen. Maar je moet ook voortdurend zorgen voor de verversing van de informatie. Inzicht in verantwoordelijkheden is vaak vaag, niet alleen voor ons maar ook voor betrokkenen zelf. We hebben geleerd dat leden van de coöperatie (u dus) niet alleen meedoen voor het profijt, maar ook mee willen denken en doen bij andere gelegenheden. Zo is de zonneweide in het voorjaar door u ingezaaid. Er hebben zich leden opgegeven om mee te helpen om de ontwikkeling van de biodiversiteit te monitoren. We zullen van dit enthousiasme geen misbruik maken maar binnenkort gaan we terreinbeheer doen en we hebben daarvoor nog mensen nodig.”

Foto boven: Leerlingen van de Quintusschool onthulden het informatiebord.