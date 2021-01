ZorgpleinNoord krijgt nieuwe directeur

Nieuws:

Door: Redactie

ZorgpleinNoord krijgt een nieuwe directeur bestuurder. Per 1 februari 2021 volgt Martin van Iperen voormalig directeur-bestuurder Ida Grasdijk op.

“Het is een prachtige uitdaging om samen met de zo’n 270 aangesloten organisaties, het team van ZorgpleinNoord en de raad van toezicht te zorgen voor een toekomstbestendig, leefbaar Noord-Nederland, wanneer het gaat om zorg en welzijn”, aldus Martin van Iperen.

Nadat Van Iperen bij overheden en in de zakelijke dienstverlening heeft gewerkt, maakte hij in 2006 de overstap naar de maatschappelijke dienstverlening als directeur in welzijnsorganisaties. De afgelopen jaren is Van Iperen directeur-bestuurder geweest bij VluchtelingenWerk, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

ZorgpleinNoord, gevestigd aan de Rummerinkhof te Haren, is een werkgeversorganisatie voor de sector zorg en welzijn in onze regio.