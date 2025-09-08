Zwembad Scharlakenhof: waarschijnlijk nieuwbouw over 5-10 jaar

Door: Redactie

Zwembad Scharlakenhof in Haren heeft qua gebouw zijn langste tijd gehad, zo lijkt het. De gemeente onderzoekt wat er moet gebeuren om het zwembad overeind te houden in het huidige gebouw, maar in het radioprogramma Haren Doet (OOG) van 6 september werd duidelijk dat waarschijnlijk nieuwbouw nodig wordt.

Piter Bakker van SEZS, de stichting die het bad met vooral vrijwilligers in 2014 van de ondergang redde en het nu succesvol exploiteert, zegt dat plannen worden gemaakt voor het noodzakelijk onderhoud om het bad nog 5-7 jaar te kunnen laten voortbestaan. Daarna zou nieuwbouw volgen. Voor het noodzakelijk onderhoud heeft de gemeente vorig jaar 5 ton toegezegd. Men wil dat Haren zijn zwemfaciliteiten behoudt, zei wethouder Inge Jongman in 2025 toen ze de 5 ton toezegde. De werkzaamheden voor het onderhoud zijn nog niet begonnen.

Voor de duidelijkheid zij vermeld dat we het nu vooral hebben over de bouwkundige staat van het zwembad, die slecht is. Qua exploitatie gaat het goed met de stichting. Overigens moet de gemeente officieel nog het besluit nemen voor eventuele nieuwbouw in Haren.



Piter Bakker