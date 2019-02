Alternatieve hangplek door jongeren zelf gebouwd

Door: Redactie

Vernielingen op de sportparken in Glimmen en Haren zijn de laatste tijd aan de orde van de dag. Er is een goede kans dat jongeren zich hieraan hebben schuldig gemaakt, omdat zij in de weekenden worden aangetroffen in dug-outs en langs de velden. Maar er is ook een categorie jongeren, die zijn eigen hangplek creëert.

Omwonenden van de Groenenberg maakten zich ongerust over de vernielingen, vooral toen bleek dat er ook was gemorreld aan een boot op een trailer die daar in de buurt staat geparkeerd. Nu blijkt dat in de bosjes achter het dorpshuis van Glimmen een overdekte hangplek is gebouwd. Inclusief een afdak van golfplaat en een picknick-tafel. De vraag is of deze materialen zijn ontvreemd of door de jeugd zelf zijn aangeschaft.

De politie is getipt, maar heeft vooralsnog niet gereageerd op deze melding. Dit tot ongenoegen van de melders.