Fotowedstrijd Boeremapark Haren

Door: Redactie

Het Burgemeester Boeremapark bestaat dit jaar 90 jaar. In het jubileumjaar worden meerdere evenementen georganiseerd, waaronder een fotowedstrijd voor jong en oud.

Het Boeremapark is in elk jaargetijde fotogeniek en een bron van plezier voor de bezoekers. De afgelopen 90 jaar zijn er vele foto’s gemaakt in het park. De uitdaging van de fotowedstrijd is om de mooiste foto in het park te schieten. De Stichting Burgemeester Boeremapark nodigt iedereen van harte uit om mee te doen. De wedstrijd kent twee leeftijdscategorieën: jongeren tot 18 jaar en deelnemers van 18 jaar en ouder. Daarnaast is er nog een speciale categorie voor AI-gegenereerde beelden die het park op een bijzondere manier weergeven.

Een vakkundige jury beoordeelt alle inzendingen en kiest de winnaars. Op 16 oktober 2026, wanneer het park officieel 90 jaar bestaat, worden de prijswinnaars in de drie categorieën bekendgemaakt tijdens een speciaal evenement.

Meedoen?

Maak jij het perfecte plaatje in het Boeremapark? Check de spelregels op www.boeremapark.nl en mail je inzending vóór 1 oktober 2026.

Op deze website vind je ook de andere evenementen in het jubileumjaar.