Vogelexcusrie in Boeremapark: aanmelden tot 10 mei

Ben jij benieuwd welke vogels er fluiten in het Burgemeester Boeremapark? Ga dan zondagochtend 17 mei mee op vogelexcursie en leer de bewoners van het park kennen.

Of je nu een beginnende vogelaar bent of gewoon wilt genieten van een frisse ochtendwandeling: iedereen is welkom. Samen met deskundige gidsen Karel Jan Alsem en Gerrit Kiekebos speuren we de bomen en struiken in het park af naar bekende én verrassende vogelsoorten.

De excursie start om 8:00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De inloop is vanaf 7:45 uur bij de grote stenen bank in het park. Na de wandeling praten we onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig na over onze waarnemingen.

De excursie is voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Ervaring met vogel spotten is niet nodig.

Neem wel zelf een verrekijker mee voor een optimale beleving.

Dit event wordt georganiseerd in het kader van het 90-jarig bestaan van het Burgemeester Boeremapark.

Op de website www.boeremapark.nl vind je hele jubileumprogramma.

Meld u zich aan

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers, dus wees er op tijd bij.

Aanmelden kan tot 10 mei via een E-mail naar: boeremapark90@gmail.com (Onderwerp: Vogelexcursie)