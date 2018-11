College gooit handdoek in de ring in kwestie verhuizing Brinkschool: knoop niet meer te ontwarren

Door: Redactie

De gemeente Haren ziet geen mogelijkheid meer om de kwestie van de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof tot een goed einde te brengen. Men draagt op 1 januari het dossier over aan de nieuwe Gemeente Groningen. De discussie is volledig in de knoop geraakt en het gaat niet lukken deze te ontwarren voordat de gemeente haar sleutels inlevert aan de Grote Markt. Directeur Bert Boers van de Brinkschool is zeer teleurgesteld. Zijn collega Tom Verbeek van de Peter Petersenschool reageert gelaten. Voor zijn school vloeit er geen bloed uit het uitstel.

De strijd gaat over de vraag of een verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof zal leiden tot overbevolking van dit straatje en tot onveilige situaties. De nood in de Brinkschool is groot en daarom wil men liever vandaag dan morgen naar het voormalige gebouw van het Zernike College verhuizen. Het alternatief zou het splitsen van de school zijn (locaties Oude Brinkweg en Hertenlaan) en dat wil de school beslist voorkomen. De Peter Petersenschool vindt de komst van de Brinkschool principieel niet ongewenst, maar de gevolgen voor de veiligheid en de ruimte vindt men niet acceptabel. De emoties in de discussie liepen hoog op.

Impasse doorbreken

Wethouder Michiel Verbeek (die momenteel zowat heel Haren lijkt te besturen, in ieder geval de pijnlijke dossiers) heeft geprobeerd de impasse te doorbreken en zocht naar oplossingen in de verkeerssituatie. Daarvoor was hij bereid een gepland fietspad (tussen de beiden scholen door) te schrappen. Het fietspad verbindt straks Oosterhaar met de nieuwe wijk Harenerholt en dus waren daar veel mensen tegen het schrappen van dat plan. Tegelijk hebben de beide scholen een eigen plan ingediend, waarbij het fietspad inderdaad geschrapt zou worden. Naar nu blijkt kreeg Verbeek binnen het College de handen daarvoor niet op elkaar. Toen dat duidelijk werd kon hij weinig anders dan onder ogen zien dat de tegengestelde belangen te groot zijn geworden.



Verbeek vindt ‘overdragen’ een slap alternatief

Michiel Verbeek zegt teleurgesteld te zijn: “Het is droevig dat we op basis van het plan van de beide scholen geen voorstel aan de raad kunnen voorleggen. Ik zag kansen als we zouden besluiten dat de Brinkschool naar de Rummerinkhof zou verhuizen, de kruising met de Oosterweg aangepakt zou worden en het fietspad zou worden geschrapt. We zouden dan de uitwerking hiervan kunnen overlaten aan de Gemeente Groningen. Helaas lag er een ambtelijk advies waarin het schrappen van het fietspad werd afgeraden. Het College wilde zich aan dat advies houden. Ik was op mijn beurt niet bereid om dat in de raad te gaan verdedigen. Zo is dan het besluit tot stand gekomen om het hele dossier maar aan Groningen over te dragen. Ik vind dat een slap alternatief, het is niet anders.”

De gemeenteraad van Haren zal maandag 12 november het onderwerp bespreken.

LEES DE TOELICHTING VAN HET COLLEGE OP DEZE ONTWIKKELINGEN: https://www.haren.nl/document.php?m=37&fileid=67426&f=b032cf5b318514ee693a3cc9b7d0fd8a&attachment=0&c=40912