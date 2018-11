Haren de Krant zet binnenkort het reactieforum ‘uit’

Nieuws:

Door: Redactie

Binnenkort is het niet langer mogelijk te reageren op berichten op deze lokale nieuwssite. Daarmee komt een eind aan een traditie van ruim twaalf jaar.

WAAROM?

Redactie en uitgever worden telkens weer geplaagd door technische problemen, waardoor vaak reacties van lezers de moderator niet bereiken. Dat leidt tot wrevel en complottheorieën (censuur). Technische haperingen zijn dus de directe aanleiding.

INHOUDELIJKE REDENEN

Er is echter nog een tweede reden om het forum ‘uit’ te zetten. Dat heeft te maken met onze visie op de media. Reacties op nieuwsberichten zijn in meer dan de helft van de gevallen niet erg verheffend. Ja, meestal ronduit negatief. We zijn ervan overtuigd dat wij op die manier bijdragen aan een negatieve ‘flow’ in de samenleving en tot een ongewenste verharding van discussies. Haren de Krant wil juist de gemeenschap in de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren verbinden en niet uit elkaar drijven!

Spijtig is het voor de lezers die altijd weer inhoudelijke reacties plaatsten. Zij hebben op hun beurt bijgedragen aan discussies en informatievoorziening. Onze excuses gaan in hun richting. Hopelijk blijft u per mail interessante opiniestukken aan ons zenden: redactie@harendekrant.nl