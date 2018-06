Nationaal toptennis eind augustus naar Haren. Toegang gratis. Groot avontuur voor tennisschool Smashing

Nieuws:

Door: Redactie

Het neusje van de zalm van het Nederlandse proftennis komt vanaf 25 augustus een week tennissen in Haren. De ‘Future’ is het vierde profcircuit en komt na Grand Slam, ATP Tour en Challenger Tour. Tennisschool Smashing (ook actief bij TSH) steekt zijn nek uit en organiseert het toernooi voor de eerste keer. En het leuke is: publiek mag gratis komen kijken.

Nederlandse tennissers (m/v) die zich op de ATP-lijst bevinden tussen de 250e en 400e plaats kunnen verdraaid goed tennissen en behoren tot de Nederlandse top. Ieder jaar worden er voor hen vier toernooien (Futures) georganiseerd. Jacco Eltingh heeft aan Jan Bunt van Smashing gevraagd of hij de uitdaging aandurfde om de Future naar Haren te halen. Hoewel het kort dag was (april) zei hij: ja.

Tribunes

Rond 64 mannen en vrouwen verschijnen aan de start voor kwalificatie en hoofdtoernooi op de Harense banen van TSH aan de Oosterweg. Jan Bunt van Smashing: “We zullen er een soort feestweek van maken waar alles draait om tennis. Twee banen verbouwen we tot horeca-tent en terras. Op baan 6 bouwen we een tribune, want baan 5 wordt het centre-court. We verwachten tijdens die week minstens 2500 bezoekers.” Volgens Bunt is de kans groot dat hier mensen spelen als Igor Sijsling (363e) en Thiemo de Bakker (322e). Het publiek mag onbeperkt komen kijken, toegang is gratis.

Voor Tennisschool Smashing is de organisatie van dit evenement een grote uitdaging. De kosten bedragen € 55.000 en die moeten worden gedekt door sponsoren. “Winstgevend zijn dit soort toernooien nooit”, zegt Bunt. “Dat heeft Jacco Eltingh ons ook verteld tijdens een sponsoravond in Haren. Maar wij vinden het gewoon erg belangrijk om mensen aan het tennissen te krijgen. Indirect hebben wij daar als tennisschool ook belang bij.” Met Smashing gaat het overigens prima, want de school geeft wekelijks al tennisles aan 2500 personen in de provincies Groningen en (binnenkort) Friesland.

Nog mensen nodig

De organisatie heeft nog vrijwilligers nodig (gastvrouw/gastheer Future Plaza, chauffeur spelers en tribune-plaatsing.) doet hierbij een oproep. Men kan zich aanmelden via www.futureharen.nl Voorts zijn er nog volop aantrekkelijke mogelijkheden voor sponsoren (v.a. € 1000,-).

foto: Jan Bunt