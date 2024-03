Tim Oosterhof scoorde 500 keer voor vv Glimmen

Door: Redactie

Gisteren, zaterdag 9 maart 2024, heerste er een feestelijke stemming rond de kantine van vv Glimmen. Kort voordat het eerste elftal zou aantreden tegen Tynaarlo stond de huldiging op het programma van spits Tim Oosterhof. Hij heeft namelijk op 2 maart zijn 500e goal gescoord voor zijn club.

Voorzitter Klaas Hommes bedankte de trefzekere spits en roemde zijn erelijst, die in 2002 begon. Oosterhof was als 18-jarige lid geworden in Glimmen, net als zijn vader en broers. De club moet blij verrast zijn geweest, want zelf woonde de familie helemaal niet in Glimmen, maar in Lewenborg. Het eerste seizoen maakte hij al 21 doelpunten en dat waren bepaald geen toevalstreffers. De seizoenen erna werden het er zelfs nog meer, met als hoogtepunt het seizoen 2010-2011 toen hij 36 keer raak schoot of kopte. Ja, kopte, want vaak scoort de boomlange Oosterhof met het hoofd. De overige doelpunten die hij maakt kwalificeert hij in een interview met Dagblad van het Noorden als ‘frommeldoelpunten’. Kenmerkend voor zijn speelstijl is dat hij vaak met de rug naar het doel de bal aangespeeld krijgt, daarna handig opendraait en de touwen opzoekt. Ook is hij vaak in de doelmond te vinden als de bal hoog wordt voorgezet om hem vervolgens ‘binnen te knikken’.

Toekomst

Op de middenstip van het veld overhandigde voorzitter Klaas Hommes de goalgetter een bos bloemen en een oorkonde, die bestond uit een ingelijst overzicht van de seizoenen die hij bij de club speelde en scoorde. Tim Oosterhof is inmiddels 39 jaar en zegt dat hij minder soepel is dan in zijn jonge jaren, maar van ophouden lijkt nog geen sprake. Over zijn voetbalpensioen doet hij meestal vaag, waarschijnlijk omdat hij zich niet wil vastleggen en wil blijven spelen zolang hij het leuk vindt en denkt van toegevoegde waarde te zijn.

Tim Oosterhof is telg uit een familie die ‘voetbal ademt’. Zijn vader was een prima voetballer en is nu nog steeds grensrechter van Glimmen 1. Broer Niels speelt ook in Glimmen 1 en broer Rick deed dat tot enkele jaren geleden. Hun moeder is hun trouwste fan en mist geen enkele wedstrijd.