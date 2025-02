Column Bert Heikens (huisarts) februari 2025

Column:

Door: Redactie

De huisartsenpost

Ik maak geregeld mee dat ik in de vroege ochtend met spoed wordt gebeld door een patiënt die de hele nacht met ernstige klachten of veel pijn heeft gewacht tot mijn praktijk weer openging. Ik vraag dan altijd waarom ze niet eerder gebeld hebben. En dan is vaak het antwoord dat ze niemand wilden storen in de nacht of dat ze liever de eigen vertrouwde huisartspraktijk wilden bellen. Hoezeer ik dit ook kan begrijpen, toch is dit vaak niet verstandig. Bij sommige klachten is het zaak om er niet te lang mee te wachten en medische hulp in te roepen. Bij twijfel adviseer ik altijd om toch even te bellen met de huisartsenpost voor overleg. Een goed getrainde assistente kan altijd met je meedenken en adviseren wat het beste is op dat moment.

Ik zal u een kijkje achter de schermen geven bij de Doktersdienst Groningen. Als een patiënt met de huisartsenpost belt, krijgt hij/zij eerst iemand aan de telefoon die allerlei vragen stelt. Op deze manier schat een team van goed getrainde en ervaren mensen op zeer nauwkeurige wijze in welke actie moet worden ondernomen en met welke snelheid. Dit gebeurt aan de hand van protocollen en later worden sommige zaken door een van de dienstdoende huisartsen nog eens gecontroleerd. Dit zit zo goed geolied in elkaar, dat ik daar nog steeds met bewondering naar kijk. Vervolgens kan er bijvoorbeeld een visitearts met de doktersauto naar u toe gestuurd worden, als dat nodig is. Ook kan het zijn dat u een afspraak op de huisartsenpost zelf krijgt of dat u van de assistente een advies krijgt. Soms wordt er rechtstreeks een ambulance naar iemand toe gestuurd, als het echt heel erg spoedeisend is.

Op de huisartsenpost werken naast waarnemende huisartsen ook veel huisartsen die een eigen praktijk hebben. Iedere huisarts in de regio moet hier diensten doen. Dit geldt ook voor mij. Als huisarts ben je ook verplicht om een bepaald aantal spoeddiensten te doen ten behoeve van je registratie. Iedere vijf jaar moet ik opnieuw mijn registratie als huisarts aanvragen om mijn vak te mogen blijven uitoefenen. Dan wordt eerst bekeken of ik wel heb voldaan aan de eisen van onder andere een bepaald aantal gevolgde nascholingen en verrichte diensturen op de post. Dit is een harde kwaliteitseis, waardoor wij dus ook goed getraind blijven in spoedeisende zaken.

Kortom, schroom niet om bij twijfel op tijd de huisartsenpost te bellen. Het kan zoveel verschil maken voor uw gezondheid!