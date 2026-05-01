Wandeldoelen Westerholm: (deel 2) Herdenken

In de maand mei herdenken we alle slachtoffers van dood en verderf tijdens oorlog en geweld. Landelijk op de Dam op 4 mei en in vele gemeenten bij een plaatselijk monument. In onze wandeldoelen hebben we ook een aantal bestemmingen waar je niet alleen in mei, maar het hele jaar door hier even bij stil kunt staan.

In het Quintusbos is het monument voor de verzetsgroep De Groot waarvan twee leden hier zijn gefusilleerd. Dit is een nieuwe wandeling van 10 km [WH024].

Dichterbij, op de hoek Westerse Drift en Wilhelminalaan stond een herinneringsmonument ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana op 7 januari 1937. In 1940 is dit door de Duitsers afgebroken. Nu staat er een houten beeld ter gelegenheid van de herdenking van 30 jaar bevrijding.

Wandeldoel 10 vertelt over de Stolpersteine op de Wilhelminalaan bij de huisnummers 9 en 11.

In de wandeling (nr. 12) naar de Westerse Drift nummer 59 wordt vermeld dat hier joodse onderduikers waren ondergebracht.

Herdenken kun je het hele jaar en bovendien zijn het mooie en gezonde wandelingen.

U vindt de wandelingen bij de ingang van Westerholm aan de Irenelaan. Suggesties kunt u kwijt in het logboek daar of via Bestuurvrienden@westerholm.nl. De komende maanden zullen bovenop de nu 24 wandelingen regelmatig nieuwe worden bijgeplaatst.