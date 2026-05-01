Fijke Liemburg Horecavoetbal Toernooi 14 mei

Door: Redactie

Op Hemelvaartsdag (14 mei) vindt de 45e editie van het Fijke Liemburg Horecavoetbal Toernooi plaats op sportpark De Koepel in Haren, bij gastheer v.v. Haren. Dit jaarlijkse toernooi is uitgegroeid tot een geliefde traditie waar horecaondernemers, medewerkers en gasten uit de voormalige gemeente Haren samenkomen voor een sportieve en gezellige dag.

Met maar liefst 22 teams belooft het opnieuw een drukbezocht en sfeervol evenement te worden. Er wordt gespeeld in verschillende categorieën: 11 tegen 11, 7 tegen 7 heren, 7 tegen 7 mix en 7 tegen 7 dames. Daarmee is er voor iedereen een passende competitie.

Deelnemende horecazaken dit jaar zijn:

AnyTyme Restoria, Brasserie Intermezzo, De Groenenberg, Ristorante Pizzeria Mediterraneo, Cafe de Pub, Café De Middelhorst, Paviljoen Appelbergen en Pizzeria Ristorante Sa Capanna.

Het toernooi start om 10:00 uur. Gedurende de dag zijn er wedstrijden op verschillende velden. De finales en prijsuitreiking vinden in de middag plaats.

Naamgever

Fijke Liemburg was van 1978 tot en 1994 gemeenteraadslid van zijn geboorteplaats Haren en van 1994 tot 2004 wethouder. Hij oogstte veel waardering door zijn praktische bestuursstijl en joviale omgang met de inwoners (Wikipedia). Liemburg was als voetballiefhebber altijd een roerganger van het horecavoetbaltoernooi en daarom draagt het toernooi sinds zijn overlijden in 2006 zijn naam.