Programma 4 mei 2026 in Haren: dodenherdenking

Nieuws:

Door: Redactie

14.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Oosterbroekweg te Glimmen voor de herdenking van Anda Kerkhoven, Dini Alkema en Gerrit Boekhoven

14.30 uur Korte herdenkingsplechtigheid aan de Hoge Hereweg te Glimmen bij het monument in Appelbergen.

15.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij de Hervormde Begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren bij het graf van de heer Venema

15.15 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij NS-station Haren (westzijde) bij joodse oorlogsmarkering

18.00 uur Verzamelen begraafplaats Eshof

18.15 uur Start herdenkingsplechtigheid de begraafplaats ‘Eshof’ aan de Rijksstraatweg 290 in Haren. Woord van welkom door het 4 mei Comité.

Muzikale omlijsting door Harmonie ’67 uit Groningen.

19.00 uur Einde plechtigheid begraafplaats Eshof.

19.30 uur Verzamelen afgevaardigden en belangstellenden op voorplein Dorpskerk.

19.45 uur Aanvang herdenking bij de Dorpskerk.

• Woord van welkom door het 4 mei Comité.

• Voordragen gedicht door leerling van het Maartenscollege.

• Koraalmuziek door Harmonie ’67.

19.58 uur Signaal Taptoe Infanterie.

20.00 uur Klokslagen, gevolgd door 2 minuten stilte en aansluitend twee coupletten van het ‘Wilhelmus’.

20.05 uur Kranslegging bij het monument onder Koraalmuziek Harmonie ’67: 1. het gemeentebestuur van Groningen

2. het 4 mei Comité Haren

3. Algemene Oranjevereniging Oranje-Nassau te Haren

4. Nationale Politie, district Groningen, basiseenheid zuid-west

5. de Harense basisscholen (leerlingen van de Brinkschool)

6. Scouting Haren (leden scoutingroep Look Wide en Tecumseh)

7. overige belangstellenden

Aansluitend herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk met mmv Harmonie ’67 onder leiding van Anneke Kamerman

• Bianca Heidema opent namens het 4 mei Comité de bijeenkomst

• Toespraak door dorpswethouder Janette Bosma als de afgevaardigde van het college van B en W van de gemeente Groningen

• Inhoudelijke bijdrage door een nabestaande

• Afsluiting door Wieger Krämer

• Muziek – ondertussen verlaten Comité en bezoekers de kerk en is er gelegenheid om herdenkingskaarsjes aan te steken in de torenhal van de Dorpskerk.

ca 21.00 u Einde van de plechtigheden.

Lezing over Charles Ubbens

Charles Ubbens (1888-1942) staat vermeld op de gedenksteen bij de Dorpskerk in Haren.

Hij woonde aan de Verlengde Hereweg in Groningen en na zijn arrestatie in april 1941 verhuisde zijn vrouw noodgedwongen naar de Rijksstraatweg in Haren. Op papier verhuisde Ubbens mee.De archeoloog en oud-officier maakte deel uit van het prille verzet van 1940-1941 en was commandant van de drie Noordelijke provincies. Na vele maanden gevangenschap in het Oranjehotel in Scheveningen ging hij naar Kamp Amersfoort. Daar werd hij in het eerste Ordedienst-proces ter dood veroordeeld. Verzoeken om gratie hadden geen resultaat. In de vroege morgen van 3 mei 1942 werd hij samen met 71 anderen gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen in Duitsland.

Voor Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet Groningen vertelt historisch onderzoeker Peter Beukema het verhaal van Charles Ubbens. Over zijn persoon, verzetsactiviteiten, gevangenschap en tragische levenseinde.

maandag 4 mei, 14.00 uur

locatie: GIA, Poststraat 6, Groningen

toegang gratis