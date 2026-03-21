Column Bert Heikens, huisarts in Haren (maart 2026)

Column:

Door: Redactie

Doktersassistente

Op 5 maart was het de Dag van de Doktersassistente. In onze praktijk besteden we daar altijd extra aandacht aan, bijvoorbeeld met een kleine attentie. Overigens doen we dat ook op gezette tijden voor onze andere medewerkers. De doktersassistente is namelijk de spil van de huisartspraktijk. Zonder hen waren we nergens. U niet, maar ik als huisarts ook niet. Misschien goed om even kort toe te lichten wat zij voor u én voor mij betekenen. Allereerst zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de praktijk. Als u belt, krijgt u altijd eerst de assistente aan de telefoon. Zij zorgt voor een goede inschatting van uw klachten en plant op die manier de spreekuren in. Sommige mensen vinden het vervelend dat de assistente daarbij een aantal vragen stelt. Maar juist door het stellen van deze vragen zorgt zij ervoor dat u de juiste hulp krijgt en op het juiste moment. Hierbij schat ze nauwkeurig in hoeveel spoed erbij nodig is. Ze kan u van een goed advies voorzien, zelfs zonder dat u de dokter hoeft te zien. De doktersassistente is hiervoor speciaal opgeleid en, neem van mij aan, dat is een zeer gedegen opleiding. Ik vertrouw mijn assistentes bij telefonische triage (het inschatten van uw klacht) bijna blindelings. Zij weten als geen ander hoe ze klachten moeten inschatten of wanneer ze met de dokter moeten overleggen. Alle adviezen die zij geven, worden achteraf altijd nog door de huisarts gecontroleerd en goedgekeurd. Zo weet u zeker dat er altijd een dokter meekijkt. Naast het telefoonwerk doen zij natuurlijk nog veel meer. Dat varieert van oren uitspuiten en andere kleine medische handelingen tot het bieden van een luisterend oor als u in nood zit. Voor veel patiënten is de vertrouwde stem van de assistente aan de telefoon dan ook van grote waarde. De doktersassistente: gewoon onmisbaar!