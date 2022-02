Scheepsbouwer van 92 jaar weet van geen ophouden

Door: Redactie

In een doodgewone garagebox onder een flatgebouw aan de Slauerhofflaan in Haren wordt plank na plank gebouwd aan een houten sloep van zes meter lang. Het gevaarte staat op simpele krukjes en planken te wachten op de eerste aanraking met de waterspiegel. De scheepsbouwer is Henk Schut, pas 92 jaar oud. Hij bewijst dat een mens ook in ouderdom gelukkig kan zijn door actief te blijven. “Wat moet ik in vredesnaam doen als de sloep klaar is?”

“Kijk eens wat een mooie plankjes”. Het hout voor zijn sloep scharrelt deze Harenaar bijeen in afvalcontainers, maar hij koopt soms ook bij de groothandel. Verspilling is er niet bij, hergebruik pur sang. “Ik heb prachtig eikenhout voor de rand op de kop getikt”, zegt Schut. “Het mag allemaal niet teveel kosten. De eigenaar van dit hout is onlangs een zandwinkeltje begonnen (=overleden, red.) en dit zou naar het afval gaan. Zonde.” Schut bukt en laat zien hoe hij volgens een eigen methode stukken metaal heeft gebogen, zodat ze als hoekijzer kunnen dienen bij de romp. RVS-schroeven vindt hij te duur, maar doordat schroeven schuilgaan onder een dikke laag lak, kan dat volgens hem geen kwaad. De planken heeft hij eigenhandig gebogen en op spanning vastgezet.

