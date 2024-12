Column Bert Heikens, huisarts te Haren (december 2024)

Column:

Door: Redactie

Kwetsbaarheid

Rondom Kerst een huisbezoek afleggen, is niet zelden heel bijzonder. Je komt dan in de meest uiteenlopende situaties terecht, als mensen zich vaak in hun meest kwetsbare momenten bevinden. Soms kom je binnen in verdrietige of moeilijke situaties, waarbij je als arts probeert een oplossing te vinden voor een ernstig probleem. En soms zijn er van die visites waarin je iemand juist even een moment van vreugde kunt brengen. Wat dit alles zo bijzonder maakt, is de sfeer die de feestdagen met zich meebrengen. Overal zie je verlichte kerstbomen, kerstversiering en sfeervolle verlichting in de tuinen. Dit contrast is soms moeilijk te bevatten, wanneer je net een ernstig zieke persoon hebt bezocht.

Ik herinner me een keer toen ik, samen met de doktersdienstchauffeur, ergens in de provincie een jonge man van begin twintig bezocht. Hij leed aan een ernstige ziekte, inmiddels in een stadium waarin ziekenhuisbehandeling niet meer mogelijk was. Zijn moeder verzorgde hem volledig en het probleem waarvoor ik was gekomen, was inmiddels vanzelf opgelost. Er viel voor mij weinig te doen, behalve enkele controles uitvoeren en hen geruststellen. Toen ik de deur weer achter me dichttrok, merkte ik een intense emotie in mezelf op. Terwijl ik naar buiten liep, de donkere straat op, zag ik de kerstverlichting in de tuinen rondom me. Het contrast met de situatie achter die voordeur kon niet groter zijn.

Het beeld van de moeder, die alles gaf voor haar zoon, raakte me diep. Ze wist dat het leven van haar zoon snel zou eindigen, maar hem haar eindeloze liefde en zorg geven was het laatste wat ze nog voor hem kon doen. Ik liep met een brok in mijn keel terug naar de auto. De chauffeur en ik wisselden geen woord, maar in die stilte was alles gezegd.

Dat moment herinnerde me nog maar eens aan de werkelijke betekenis van Kerst: de waarde van samen zijn met de mensen die je dierbaar zijn, het koesteren van de momenten die we met elkaar delen. In een tijd van licht en feestelijkheid is het goed om er nog eens extra bij stil te staan hoe waardevol het is om liefde te geven en te ontvangen, juist in momenten van kwetsbaarheid.