Column Bert Heikens, huisarts te Haren januari 2025

Redactie

Goede voornemens

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent: goede voornemens! Veel mensen kiezen voor meer bewegen, gezonder eten of stoppen met roken. Maar hoe voer je die voornemens uit als de supermarkt je constant verleidt met ongezonde keuzes? Of als er weer een fastfoodrestaurant om de hoek komt? Het is erg tegenstrijdig. Want aan de ene kant is gezonde voeding veel mensen moeilijk te betalen of wordt het ze te gemakkelijk gemaakt om verkeerde keuzes te maken, maar aan de andere kant geven we steeds meer geld uit aan de gezondheidszorg.

Het is frustrerend om te zien dat de schappen vol liggen met bewerkt voedsel, terwijl je onbewerkt voedsel en biologische producten te weinig tegenkomt of ze zijn relatief duur. Hier ligt toch echt een taak voor de overheid: stimuleer gezonde voeding, maak het betaalbaar en zorg voor meer mogelijkheden om te bewegen.

Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan, zag ik laatst tijdens mijn spreekuur. Een vitale mevrouw van 85 jaar vertelde me dat ze haar hele leven groente uit eigen tuin at en nauwelijks vlees. “Ik blijf gewoon mijn rondje lopen totdat mijn lichaam het opgeeft,” zei ze vastberaden. Ze wandelde elke dag door haar wijk en maakte onderweg zelfs een praatje met buurtgenoten. Dit laat zien hoe belangrijk drie dingen zijn voor een gezond leven: bewegen, gezonde voeding en sociaal actief blijven, ook op hoge leeftijd.

Ik hoop dat de overheid snel een keer het licht gaat zien en echt werk gaat maken van een gezonder Nederland. Want uiteindelijk willen we allemaal gezond oud worden en onze gezondheidszorg betaalbaar houden!