Column Bert Heikens (huisarts)

Column:

Door: Redactie

Innovatie

Steeds meer artsen raken opgebrand in hun werk. Onlangs las ik in één van onze nascholings- tijdschriften een artikel over plezier in je werk en dat dit met heel veel factoren kan samenhangen. Eén van die factoren is de dagindeling, de agenda. Hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met de dagelijkse drukte? Misschien goed voor u om te weten hoe dat nu precies werkt, bij een huisartsenpraktijk. Het vergt een proces van altijd blijven nadenken hierover. Zo heb ik eerder besloten om in de middag visites te rijden omdat ik dan mijn hoofd even leeg heb na het drukke spreekuur van die ochtend, dat is dan klaar en dan kan ik me volledig richten op de visites en administratie. Verder vragen mijn assistentes aan de telefoon altijd waarvoor iemand een afspraak wil maken. Bij sommige patiënten stuit dat op onbegrip, maar voor ons is het essentieel om je goed voor te bereiden op een consult. Bijvoorbeeld door van tevoren nog even de laatste labuitslagen of specialistenbrief er op na te slaan Eén van de mooiste methodes om sommige vragen af te handelen is het e-consult. Patiënten kunnen vragen stellen via de website, geheel beveiligd. Ik kan in mijn eigen tijd dan antwoord geven. Scheelt veel tijd en is voor patiënten vaak ook prettig. Binnenkort ga ik waarschijnlijk over op het digitaal doorgeven van uitslagen, dat scheelt veel telefoonverkeer. Patiënten kunnen online afspraken maken, ook zo’n mooie methode. Dat vinden veel mensen handig, wij ook. Blijven nadenken hierover maakt je werk uitdagend en leuk, een tip voor elke dokter!