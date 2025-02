Column Emile Koopmans (architect) februari 2025

Column:

Toezicht en Handhaving

Een van de mooiste winkelpanden van Haren krijgt binnenkort een nieuwe gebruiker: Norah, kleding voor dames. Jarenlang werd dit pand (van de beroemde architect Egbert Reitsma uit Glimmen) bewoond door een andere modezaak, Pauw. Zij zijn vertrokken. Er kwamen te weinig klanten. Het laat zich raden waarom. Een wisseling van gebruiker is voor zo’n mooi pand een risico. Wat gaat er veranderen? Komt er reclame aan de gevel? Komt er een nieuwe winkelpui? Of een grotere luifel? Worden de ramen afgeplakt, etc. Mijn zorg is: laat de nieuwe modewinkel de architectuur overeind? Het pand is te mooi voor dergelijke ingrepen. We moeten Toezicht houden, vind ik, op de Handhaving van dit juweeltje in het centrum van Haren.

Om mijn bezorgdheid met u, in deze column, te delen wilde ik een fotootje maken. Ik parkeerde mijn auto even aan de overkant, stapte uit en richtte mijn toestel op het pand. Net toen ik de lens scherp had stopte er een soort rode overvalsbus met de tekst Toezicht en Handhaving. Daar zal je ze hebben, dacht ik. Lik op stuk: een winkelier die zijn pand gaat verbouwen wordt direct verteld wat hij wél mag veranderen en wat niet. Klasse van die gemeente Groningen! Twee ijverige medewerkers sprongen uit hun bus. Maar ze gingen niet naar de winkel; ze kwamen op míj af! Ik kreeg argwaan. En ja hoor: “Wat zijn wij aan het doen?” Ik vertelde hun mijn goede reden, maar dat interesseerde ze helemaal niet. Ze spraken me verwijtend toe, dat ik fout geparkeerd stond. Een dikke bon kon ik krijgen!

Jawel, het Handhaven van architectuur is een dure liefhebberij. En we krijgen dus helemaal geen hulp bij het Toezicht! We zullen het zelf moeten doen. Dan maar goodwill kweken bij Norah, in de hoop dat ze zorgvuldig met de architectuur van het pand om zullen gaan. Nou, dat vertrouwen heb ik eigenlijk ook wel. Want de CEO van Norah heeft zich, volgens een artikel in deze krant, tijdens een verkenningstocht door Haren, al prettig over ons dorp uitgelaten. Hij zag allemaal dames uit hun doelgroep. Dames die wel wat te besteden hebben. Met de uitstraling van stadse mensen. Tussen de 30 en de 50 jaar. Kijk, dat wilt u wel horen. Ook als u al wat ouder bent. Norah begrijpt het wel. Zij zullen zich in Haren Handhaven. En u en ik houden er Toezicht op! Kan de gemeente lekker hun tijd nuttig besteden met het innen van parkeerboetes.