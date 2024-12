Column Emile Koopmans (architect te Haren) december 2024

Column:

Door: Redactie

Haren verjongt

Op ons prachtige Plein-Zonder-Raadhuis kreeg Sinterklaas dit jaar gewoontegetrouw weer een warm welkom (zo heet dat, maar het was berekoud). Een enorme schare vrolijke kinderen stond te zingen en te dansen. Ik was er bij en keek er naar. En plots zei iemand: Haren verjongt! En verdraaid: die opmerking verraste me, want ik had het me nog niet gerealiseerd, maar het leek écht waar. Er waren zóveel jonge ouders met kinderen, dat het wel waar moest zijn. Geweldig! De grijze haren, die golf waar Haren zo bekend om was, is voorbij. De oudjes blijven inmiddels thuis, zodra het koud wordt. De jeugd is er wél, en die zal de overhand krijgen, hoera.

Mijn verhaal moet natuurlijk worden gecorrigeerd met uw terechte opmerking dat Sinterklaas vooral een kinderfeest is. Akkoord, we zullen dan de Kerstmarkt nog even afwachten en het beeld daarmee completeren. Maar let op mijn woorden, het barst van de kindertjes. De Kerstmarkt vindt plaats in het weekend van 21 en 22 december. Meestal ook berekoud, maar u kunt altijd even met uw kinderen (op zaterdag) de Dickensroom binnen lopen. In het Clockhuys wordt voorgelezen uit A Chrismas Carol van Charles Dickens. Even de gezelligheid opzoeken en opwarmen met chocolademelk of glühwein.

Ja, het leven is goed in Haren. Mocht u toch nog even naar Groningen gaan, bijvoorbeeld om te kijken naar de historische schepen van Winterwelvaart, dan dompelt de stad u zomaar onder in een nieuwe manifestatie: Wintergoud. Van de Hoge der Aa tot het Plein-Met-Raadhuis is een giga kerstmarkt verrezen in Duitse stijl, inclusief kraampjes met bierpullen en braadworsten, een reuzenrad, een ijsbaan en nog veel meer. Het is een manifestatie van jewelste, met als doel dat de Groningers hier blijven en niet naar Oldenburg e.d. afreizen. Het mag wat kosten. De bijbehorende PR-campagne pikt Haren en passant ook eventjes hebberig in en plaatst de Kerstmarkt onder Wintergoud. Niet erg wervend overigens: er is muziek en een draaimolen. Nou, hulp is ook helemaal niet nodig hoor: we doen het zélf wel (zonder Raadhuis). Want ik weet toevallig dat er in ons dorp een paar mensen zijn, jonge mensen, die zich, naast hun gewone werk, uit de naad werken om het dorp tot een feest en een plaatje te maken. Ook met een ijsbaan en een zee van licht. Complimenten zijn op zijn plaats. Ervaar het nieuwe Haren! De jeugd komt eraan: Hoera, Haren verjongt!