Column Goede Raad (door Marisca Sloot, Stadspartij 100% voor Groningen)

Column:

Door: Redactie

Herfst in de raad

Het is weer voorbij die mooie zomer. De herfst valt in en onze omgeving is weer schitterend met al die prachtige kleuren. Nog even en het wordt kouder en dan is er zomaar weer een jaar voorbij.

Ook de gemeentelijke politiek is alweer een ruime maand volop aan de slag. Er gebeurt veel binnen en buiten het stadhuis. Ik kan me goed voorstellen dat “al dat gedoe aan de Grote Markt” de interesse voor de lokale politiek niet altijd bevordert.

Toch maken u en de raadsleden zich vaak wel zorgen om dezelfde zaken, veiligheid, financiën, woningbouw, jeugdzorg, parkeren, om maar wat te noemen. De ontwerpbegroting is inmiddels binnen. Een hele kluif om door te lezen, maar het gaat wel ergens over! Hoe gaan we het geld besteden? Veiligheid is de laatste tijd een groot punt van aandacht. Dit heeft natuurlijk alles te maken met criminaliteit en ondermijning. In de gemeenteraad wordt binnenkort weer gesproken over wel of niet meer cameratoezicht. En hoe zit het nu eigenlijk met de verhoging van de OZB en de parkeerkosten? We konden in de kranten lezen, dat de uitvoering van de reclamebelasting voor een hoop onduidelijkheid heeft gezorgd en veel ondernemers zijn geschrokken van de hoge bedragen. Ik daag u graag uit om de begroting mee lezen. Wie weet heeft u goede ideeen of suggesties.

U mag altijd een raadslid aanspreken of emailen met een goed idee. Dat idee mag zeker ook over Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren gaan. De dorpen zijn belangrijk voor onze gemeente.

Want uiteindelijk zitten we in Raad namens én voor u! Ik wens u een fijne herfst 🍁