Column ‘Goede Raad’ door Mariska Sloot, raadslid Stadspartij 100% voor Groningen – februari 2025

Het is februari 2025 en alle tekenen wijzen erop dat er verkiezingen aankomen.

Gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt nog een jaar, want u mag pas weer in maart 2026 naar het stemhokje, maar alle seinen staan op groen voor de politieke partijen.

Gaat u hier iets van merken? In eerste instantie alleen als u via de lokale media of in het stadhuis het wel en wee van de Groningse politiek volgt. Daar zult u merken dat de initiatiefvoorstellen en politieke vragen aan het college steeds vaker het licht zullen zien. Raadsleden buitelen over elkaar heen om tijdens debatten elkaar het woord te kunnen ontnemen met spitsvondige, korte zinnen waarvan men hoopt dat die dan letterlijk in de pers worden overgenomen. Want dat zorgt voor publiciteit en dat heb je hard nodig in verkiezingstijd. Vanaf januari 2026 gaat het dan echt helemaal los, de campagne wordt dan in alle hevigheid over u uitgestort. En dat is natuurlijk goed, er moet wel iets te kiezen zijn! Toch hoor ik heel vaak dat mensen geen idee hebben wie er in de gemeenteraad zitten, ook niet na drie jaar. En dat mensen geen idee hebben wat die raadsleden de afgelopen tijd nu eigenlijk voor hen hebben gedaan. En dat ze misschien maar niet gaan stemmen omdat ze het gevoel hebben dat het toch niets uithaalt. Dat is ontzettend jammer! De snelste manier om informatie over de lokale politiek te vinden is via de website van de gemeente Groningen. De lokale media zoals uw Haren de Krant zorgen ook voor veel informatie. Maar de opmerking die ik het vaakst heb gehoord in Haren is eigenlijk: “ik heb ze hier nog nooit gezien, die raadsleden”. En dat is iets waar de politiek zelf iets aan kan en moet doen! Leer uw kiezers in de dorpen kennen, leer de dorpen kennen! Er zijn zoveel momenten gedurende de vier jaar van een raadsperiode dat u ‘de boer’ op kunt om zieltjes te winnen. Denk aan voetbalwedstrijden, feestweken, markten, avondvierdaagse, de 4 mei herdenking, sportevenementen, buurthuizen, noem maar op! Niet alleen in verkiezingstijd, maar vanaf de dag dat u gekozen bent. Een volksvertegenwoordiger zit er immers niet voor zichzelf maar voor de inwoners, ook die van de dorpen!