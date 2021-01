Column Hein Bloemink – januari 2021

Column:

Door: Redactie

Haren, aangenaam!

Oef! Groningen leert Haren kennen. Het meest recente voorbeeld is het plan om (onder strenge voorwaarden) kleine zonneparken toe te staan in en rond Haren. De gemeente komt echt niet weg met een stil ambtelijk plan, onduidelijk kaartje en politiek jargon. Wakkere Harenaars ontdekten het in de donkere dagen voor kerst en sloegen nog vóór kerstavond groot alarm. In no-time wisten zij breed verzet te organiseren en 500 tegenstanders gaven de ambitieuze wethouder inmiddels een tik over de vingers. Die keert daarom op zijn schreden terug en gaat het proces opnieuw doen, deze keer samen met die mondige Harenaars. Groningen wist in 2019 natuurlijk allang dat ze met Haren een kritisch en relatief hoog opgeleid bevolkingsdeel cadeau kreeg; 20.000 zeer betrokken meedenkers, die gewend zijn hun eigen broek op te houden, ook ideologisch gezien. De voormalige gemeente was dan misschien minder professioneel, maar verstond na 200 jaar wél de kunst van het omgaan met mensen, die er net zoveel verstand van hebben als zij zelf (of soms meer). De gemeente Haren worstelde met die critici, maar gemiddeld reisde de bevolking heel blij en tevreden in het boemeltreintje. Sinds de fusie komt de aap uit de mouw: Groningen is geen boemeltje, maar een sneltrein. Slechts twee Harenaars in de raad. OZB omhoog, sportverenigingen fors duurder uit, enquête over bebouwen Hortus, afschaffen Diftar en recent de misrekening rond zonneparken. Maar Groningen leert Harenaars nu óók kennen als positieve en creatieve meedenkers: buurtgenoten schetsen een park aan de Emmalaan, anderen bedenken een manier om het oude haventje terug te krijgen, bezorgen boodschappen tijdens lockdown, strijden voor speelplekken, maakten Onnen verkeersveiliger en leverden 80 ideeën in voor de ideeënbus Groene Parel. Haren praat je niet zomaar plat en doet wat verwacht werd: knokken voor haar eigen identiteit. Als Groningen dit mooie spel sámen met de Harenaars gaat spelen, zal dat de pijn van de fusie op den duur wel verminderen.