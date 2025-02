Column van centrummanager Daphne de Haan (februari 2025)

Column:

Door: Redactie

Wij kunnen niet wachten..

Dat ‘Ondernemend Haren’ zich enorm inzet voor het centrum, Anjerplein & Felland valt niet te missen. Maar helaas kunnen wij het niet alleen om Haren het aantrekkelijkste winkelgebied van het noorden te laten zijn. Daarbij hebben wij ook andere partijen heel hard nodig. Denk aan de gemeente maar ook zeker de provincie. In Haren zijn wij meer dan ooit klaar voor een aanpak van het centrum. Vooral in de eerste maanden van het jaar oogt het centrum grauw en kil. De feestverlichting moet uit, bloemen aan de lantaarnpalen vriezen nog kapot dus wij kunnen niet veel meer dan afwachten totdat de bomen weer groen beginnen te kleuren en de zon wat vaker gaat schijnen. Maar dat moet anders! Wij willen meer groen in het centrum. Groen wat het hele jaar door sfeer geeft. Daar waar je de mooie groene lanen in rijdt als je Haren binnenkomt, zo veel steen is er in het centrum. De middenstand staat onder druk, we moeten ons onderscheiden! Daar waar wij ons enorm inzetten voor beleving, vertier en reuring op straat, daar missen wij klasse en een verzorgde uitstraling in de straten. De winkeliers zorgen voor mooie etalages en houden hun stoep voor de winkels schoon en netjes. Maar het grote geheel kan met een paar kleine aanpassingen toch veel vriendelijker worden. Met de bouw op het Raadhuisplein komen deze wensen dichterbij. Maar gezien deze plannen al zeker 15 jaar spelen en ons steeds wordt beloofd dat eerst het plein moet worden verkocht en daarmee gelden vrij komen om het centrum op te knappen houden ze ons al een tijd aan het spreekwoordelijke lijntje. Na al die jaren kunnen wij het niet lang meer rekken. Onze bezoekers verwachten dat ze worden vermaakt en willen zich speciaal voelen en gezien worden. Wij spelen daarop in. Maar je prettig voelen in de straten, rondlopen in een vriendelijke groene omgeving waar je ziet dat er aandacht is besteed aan de omgeving zal weer zo’n plus zijn bovenop waar wij ons keihard voor inzetten. Wat mij betreft kan de bouw op het Raadhuisplein niet snel genoeg beginnen. En tuurlijk valt er te twisten over de hoogte, het aanzicht en ook zeker de mooie oude bomen die moeten verdwijnen maar zoals het er nu uitziet kan het ook echt niet! Er moet nu snel wat gebeuren, dat lijkt mij meer dan duidelijk. Wij kunnen niet wachten!