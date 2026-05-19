112-Dag van 112 Groningen op 13 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Martin Nuver van 112 Groningen verzorgt al vele jaren de 112-fotografie in Haren de Krant. Zijn website www.112groningen.nl wordt dagelijks door vele duizenden mensen bezocht en daarmee bewijst hij te voorzien in een grote behoefte. Dit jaar staat op 13 juni weer een grote 112-dag op het programma in MartiniPlaza, georganiseerd door 112 Groningen.

Publiek (jong en oud) maakt kennis met verschillende hulpverleningsinstanties waaronder de Landelijke Politie Eenheid, Brandweer Groningen, Jeugd brandweer, RWS(o.a. de Firestorm), STH team Drachten, politie Porsche uit 1973(Alex 77), Arrestantentaken Groningen Noord-Nederland, ANWB medische drone(nieuw) , Defensieonderdelen, Marine Roadshow(+klimwand), Douane, Toezicht en handhaving, Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Justitie (IBT). Ook komt er een mooie oude politie Porsche uit 1973.

Wie dit evenement wil bezoeken in Martiniplaza kan informatie over tickets vinden op www.112groningen.nl