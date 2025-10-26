Fietsend naar de hemel – column door Freerk de Boer (oktober 2025)

Column:

Freerk gaat waarschijnlijk binnenkort overlijden en schrijft tot het zover is maandelijks een column voor Haren de Krant.

Zin

Zin is simpel toch? Het is letterlijk het begin van een regel met een hoofdletter en eindigt met een punt. Dat klopt helemaal maar er is meer zin dan een zin in ons leven.

Heb jij ergens zin in? Wordt me weleens gevraagd om dan luidt het antwoord ja of nee en vaak weet niet, dat is vaker zo bij kerels. Kun je zin maken? Nou dat ligt eraan of het past in de beleving of in de uitkomst. Sommige dingen zal ik nooit zin in krijgen, zoals het stuur uit handen geven. Echter dat is wel gebeurd de laatste jaren, uit noodzaak geboren. Dat stuur kun je letterlijk zien want ik moet maar geen eigen stuur vasthouden, door evenwicht problemen is dat niet slim maar zin in sturen heb ik nog steeds. De baas over een stuk staal met een motor erin, heerlijk. Zin maken in andere dingen kan natuurlijk wel en dat vergt soms omdenken en dat levert nieuwe ervaringen op. Nu zit ik voorop de fiets, al dan niet meetrappend, en het stuur is in kundige handen en dat voldoet prima en daarmee heb ik dan zin gemaakt om het anders aan te pakken. Nu ik toch best wel serieus ziek ben, is de zin vaker een dingetje in mijn leven. Zin in eten bijvoorbeeld is er ook zo eentje. Er zijn dagen dat het totaal ontbreekt aan zin en dan kan zelfs een heerlijke pizza mij niet overtuigen om te gaan eten. Voor de huisgenoot is dat ook lastig, zij doet haar best om iets lekkers op tafel te zetten en dan is er die vent die zegt nee laat maar ik heb geen zin. Daar word je toch moedeloos van maar ik kan er niks aan doen. Zelfs soep en dat is iets wat altijd wel lust, net als pizza, gaat er nu weleens niet in, geen zin. Waar ik ook geen zin in heb is doodgaan. Het is mij wel verteld dat het gaat gebeuren maar of ik daar zin in heb? Nee helemaal niet en ik zou dat graag ombuigen naar iets waar ik wel zin aan heb: pizza bijvoorbeeld, maar dat is domme humor. Laat dat nou net iets zijn waar altijd wel zin aan is: iets lekker doms doen of zeggen dat leidt af naar wellicht onzinnigheid die dan toch weer zin heeft. Of ik het zelf begrijp? Nee niet altijd maar dan is er nog chocola en whisky maar bovenalles de lieve blik en warmte van Maria: dan krijg ik zin in het leven of is dat de zin van het leven?