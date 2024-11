Gastcolumn ‘Goede Raad’ door Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD in de raad van Groningen

Column:

Door: Redactie

Actuele zaken in de raad

Houtrook, zero-emissie-zone en reclamebelasting, zomaar een aantal zaken met Harense impact die spelen in de raad van Groningen, ik wil u hier graag in meenemen.

Houtrook heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit en voor mensen met luchtwegaandoeningen tot -verergering van de- klachten leiden. Vanuit een radicale gedachte dat alles wat slecht is of tot overlast kan leiden verboden moet worden, hebben een aantal partijen vragen gesteld over het gemeentelijk beleid. Zo is het college gevraagd of ze bereid is een verbod op houtstook binnenshuis af te kondigen bij code rood of oranje op de Stookwijzer. Ook is gevraagd of het college naar Utrechts voorbeeld een algeheel stookverbod in de open lucht wil invoeren. Het college gaat beide voorstellen onderzoeken. Wat vindt u er van? Ik hoor het graag!

Een zero-emissie-zone wordt ingevoerd voor bedrijfsauto’s in de binnenstad van Groningen. Dit betekent simpel gezegd dat bedrijven alleen nog maar met een elektrische auto de binnenstad in mogen. Deze regel wordt gefaseerd ingevoerd, maar de basis gaat gelden vanaf komend voorjaar. Niet alleen voor leveranciers die bij een winkel in de binnenstad moeten zijn of marktkooplui die naar de markt willen, maar ook voor de loodgieters of de tapijtlegger die naar een klant in de binnenstad wil. Er waren partijen die opriepen om deze zone uit te breiden naar de hele stad binnen de ringweg en ook naar het centrum van Haren. Gelukkig heeft het college gezegd dat ze dat niet willen, zeker niet in het centrum van Haren waar een doorgaande weg doorheen loopt. Gelukkig maar!

En dan de reclamebelasting, een gedrocht wat er wat ons betreft nooit had mogen komen. De reclamebelasting geldt voor bedrijven, non-profitorganisaties, gemeentelijke panden en sportverenigingen. Inmiddels vinden ook de coalitiepartijen dat de invoering niet goed is, vandaar een voorstel om non-profit-organisaties niet meer onder de reclamebelasting te laten vallen. Maar wel de sportverenigingen, niet basisscholen en middelbare scholen, maar wel de MBO’s, HBO’s en de RUG. Snapt u het nog? Wij niet, wat ons betreft helemaal weg met deze belasting, we blijven ons er hard voor maken.