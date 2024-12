Goede Raad december 2024 (gastencolumn door Mariska Sloot, Stadspartij 100% voor Groningen)

Column:

Door: Redactie

Burgercomité

De afgelopen keren dat ik hier schreef ging het over de gemeentepolitiek vanuit mijn perspectief als raadslid. Deze keer wil ik het echter hebben over de onuitputtelijke energie van het burgercomité, een club die al jaren strijdt voor de rechtvaardigheid voor de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Zo onuitputtelijk dat er mensen zijn die het inmiddels wel genoeg vinden, want die herindeling is er toch gekomen en waarom maar steeds die koe in de kont blijven kijken? Maar ik heb grote bewondering voor mensen die blijven strijden voor het goede. En goed is het niet gegaan indertijd, die opgelegde fusie, waar zoveel mensen tegen waren. Maar eerlijk duurt het langst, moet het burgercomité hebben gedacht toen ze onlangs met lang en intensief werk een rapportage met deugdelijke onderbouwingen leverde. Deze rapportage bieden zij aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten aan. U kunt het zelf ook lezen. Zij vragen hen om een provinciale enquête te starten naar de gang van zaken indertijd. Voor mij persoonlijk was het, net als het boek van Jan Lunsing (Het verzet van Haren), weer een verdrietige terugblik op alles wat we mee hebben gemaakt. De pijn dat men ons dorp zo in een slecht daglicht plaatste en framede dat we ‘failliet’ zouden zijn, zit bij veel mensen nog diep. Net als de pijn dat we niet gehoord werden en dat er niet naar valide argumenten werd geluisterd. Het leek indertijd wel alsof het gewoon doorgedrukt werd omdat het allemaal al bekonkeld was. We zijn nu vijf jaar verder en Haren is er nog steeds, maar niet meer zelfstandig. Het is zeker wel anders dan vroeger en voor veel mensen niet altijd per se beter. Daarom is het goed dat het burgercomité vraagt om een onderzoek, zodat de rol van de provinciale staten van toen wordt onderzocht. Het zou mooi zijn als het daarna kan worden afgesloten. Wie het rapport onbevooroordeeld durft te lezen, zal het in ieder geval met mij eens zijn dat Gustaaf Biezeveld en zijn club altijd het beste voor hebben gehad met ons Haren. En dat verdient een compliment. Ook dank ik de redactie voor de mogelijkheid om tijdelijk hier mijn gedachten met u te delen, ik kreeg leuke reacties en dat deed goed. Ik hoop dat u door mijn schrijven de lokale politiek wat meer bent gaan volgen, we zitten daar immers voor en namens u. Ik zelf zal vanuit mijn raadszetel, samen met mijn collega’s van de Stadspartij de belangen van onze dorpen zo goed mogelijk blijven behartigen. Namens hen wens ik u een stralende kerst en een voorspoedig nieuwjaar toe!

Mariska Sloot