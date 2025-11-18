Handige weetjes in de buurt – door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Biotoop

23 en 20 nov.,7 en 14 dec. tussen 11 en 15 uur is er een Verkoopexpositie Paper Orchestra in Gebouw A ingang Oost. Unieke handgemaakte kunstwerken in klein formaat (A5 tot A4).

Gratis, vrije inloop en rolstoeltoegankelijk.

Vanaf 12 nov. 15.30-17 uur is er een Keramiekworkhop in B2. Modelleren, draaischijf, glazuren enz.. Er wordt lesgegeven op woens- en zondagen in het engels, max. 6 personen per keer. Het mogelijk af en toe les te nemen, wekelijks of eenmalig. biotoop.nl/agenda/keramiekworkshop

Clockhuys

21 nov. 10-12 uur: Handwerken met een knipoog ; clockhuysplein.nl/programma

Gorechthuis

Groen gevraagd voor de kerststukjes en kransen op de kerstmarkt van 13 december. hulst, dennengroen, skimmia enz is zeer welkom. Anda Kooi-Vaatstra 06-52251908

Noordlaren

Hoeksteen 28 nov. 19.30-23 uur vrije klaverjasavond, 8 euro (3 rondes), tip:wees tijdig aanwezig.

Oosterhaar

Mellenshorst Van 26 nov/-3 dec. tussen 15 en 17 uur kun je je schoen zetten, om deze op 3 dec. tussen dezelfde tijden weer op te halen. Misschien is Piet er dan ook.

28 nov. 15 uur gratis filmmiddag, neem kussen of zitzak mee.

De speelotheek in de Octopus, Mellenssteeg 16 is open woensdag en vrijdag 9.30-11 uur en op zaterdag van 10-12 uur. Lid worden kun je in de Speel-O-Theek of met een inschrijfformulier bij

sotharen.nl/lidmaatschap

Sport

Scharlakenhof, Er kan ingeschreven worden voor de borstcrawlcursus in januari 2026 op niv. 1 en 2 en niv. 3 en 4. zwemanalyse.nl

Voor senioren: Harenloopt is een 30 jaar actieve gezellige loop-/wandel-/zwem-groep, die elke vrijdag om 9 uur start bij zwembad Scharlakenhof. Je hoeft geen lid te worden of contributie te betalen en er is contact via een whatsapp-groep. Een uur stevig wandelen of 6 km hardlopen moet mogelijk zijn.

Aanmelden kan via een contactformulier bij harenloopt.nl

Bibliotheek

Seniorweb :gratis inloopspreekuur op iedere maandag 14-16 uur, vanaf 15.15 uur is het vaak het rustigst. Je hoeft geen lid te zijn.of worden. seniorwebharen.wordpress.com

Verkeer

De Middelhorsterweg is van 17 nov. 7 uur tot 28 nov. 16 uur gestremd voor auto, motor, vrachtwagen, bus en agrarisch voertuig wegens onderhoud.

Tijdens de sinterklaasoptocht is de Rijksstraatweg afgesloten op 22 november tussen 13 en 16 uur.

Op 29 november is de Mellensteeg dicht tussen 15 en 21 uur. De slimme kaart van

groningenbereikbaar.nl