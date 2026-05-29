12 juni opnieuw Meezing Café in Glimmen

Het succes van de eerste editie smaakt naar meer. Paul Bosma uit Glimmen meldt dat op 12 juni voor de tweede keer een Meezing Café wordt georganiseerd in Glimmen. Muziek verbindt, is zijn boodschap.

De organisatie schrijft: “Livemuziek, samen zingen en een hoop gezelligheid! 12 juni a.s. van 20:00-22:00 uur Dorpshuis de Groenenberg in Glimmen

Livemuziek, heerlijke evergreens en een hoop gezelligheid. Jong en oud zingt uit volle borst mee met nummers van bijvoorbeeld Ede Staal of The Rolling Stones.

Het Meezingcafé in de Groenenberg wordt begeleid door een

of meerdere ervaren muzikanten. De songteksten worden op

een groot scherm geprojecteerd en de bar is geopend. Loop

gerust even binnen of blijf wat langer voor een gezellig en

muzikaal uitje. De toegang is gratis.

Het meezingcafé op 12 juni is onder muzikale begeleiding

van Jasper Blokzijl. Het thema van deze avond luidt: ‘All

about love’.