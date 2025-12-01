Handige weetjes in de buurt – door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Clockhuys

4 dec. Taalcafé 9.30-11.30 uur in het Clockhuys, Dickensroom oefenen uitspraak en gesprek voeren

10-11 uur Taalhuis in de Bibliotheek, hulp invullen formulieren, brief lezen, bijsluiter begrijpen.

Gratis vrije inloop iedere donderdag,

Kerk

Ons Centrum 3 dec. 20 uur Jasja Nottelman lezing: Studentenpastoraat in een digitale wereld

Hoe overleef je, wat doet het met je zelfbeeld en de manier waarop je in het leven staat?

Aanmelden: pg-haren-onnen.protestantsekerk.net

Muziek

Gorechtkerk 7 dec. 15 uur concert helende muziek en klank 432 HZ. Jyoti Verhoeff zang/piano

Erik Huéle zang,piano, klankschalen en gong. Met zitten of liggen (matje of deken meenemen),

entree 28/15 euro. tarief afhankelijk van inkomen. Reserveren: erikhuele.nl

Pub, Kerkstraat

17 dec. 17-19 uur café St. Jacques door Nederlands genootschap Sint Jacob, gezellig en informeel met pelgrimsgevoel.

Het op weg helpen van wandelaars, fietsers enz. naar Santiago de Compostela. Lidmaatschap niet nodig en neem gerust iemand mee, consumptie voor eigen rekening. santiago.nl

Mensenrechten

10 dec. 11-21 uur Biotoop F1 Begane grond: Write4rights, Amnesty-Dag v.d. Mensenrechten

Loop binnen en schrijf brieven en kaarten mee voor mensen die onterecht vastzitten of bedreigd worden.

Hortus

7 dec. 14-15 uur Publieksrondleiding : Winter in de Hortus, reguliere prijs.

! De Hortus zoekt keien groter dan 1 meter voor de Hondsrugtuin! De Hortus is blij met een donatie hiervan: info@hortusharen.nl

Week Vrijwilliger

t/m 2 dec. kun je je aanmelden voor een tractatie :gezellig koffie/thee + taart met workshops in het kader van Week v.d. Vrijwilliger in:

’t Clockhuys op 8 dec. 19.30-21 uur

Groenenberg Glimmen 9 dec. 15-16.30 uur

Ben je vrijwilliger dan kun je je inschrijven via: link50.nl/ontwikkellink

Oosterhaar

11 dec. 14 uur Regenboogcafé bij Hestia, Zonnedauwweg

9 dec. 13.30-16.30 uur Mellenshorst: Rijvaardigheidstraining: mogelijkheid tot opfrissen theorie en rijvaardigheid met instructeur + variabele workshop. Eigen kosten 15, – euro, deelname heeft geen gevolgen voor je rijbewijs. Opgave bij : stichtingsbv.nl/rijvaardigheidstraining-haren of 0512-

544610

Verkeer

Glimmen Zuidlaarderweg afgesloten voor alle verkeer (ook fiets en voetganger) 3 dec. 7 uur tot

5 dec. 16 uur i.v.m. kabels en leidingen leggen.

En de Meidoornlaan heeft een afgesloten wegvak van 2 dec.7 uur tot 4 dec. 16 uur.