Rubriek centrummanager Daphne de Haan (december 2024)

Column:

Door: Redactie

De kracht van aandacht

Afgelopen maand kwam ik tot de ontdekking dat ik mij inmiddels 10 jaar inzet voor het centrum van Haren middels een vrijwillige bestuursfunctie in de vereniging Ondernemend Haren. De plek waar de winkeliers en zakelijke dienstverlening van Haren samenkomen. Met trots mag ik mijzelf de afgelopen drie jaren ook Centrummanager van Haren noemen. Ook al voel ik mij niet zo, deze officiële benoeming helpt wel! Mensen weten mij nu te vinden en daardoor komt het verbinden nog beter tot zijn recht. Soms bekruipt mij het gevoel dat ik mijn ‘plek’ maar eens moet overdragen aan een ander.. Maar stiekem denk ik dan: nee, niet nu! Niet op het moment dat al het harde werken van de afgelopen jaren eindelijk maar toch zijn vruchten gaat afwerpen! Mensen zien dat er veel gebeurt in Haren voor jong & ouder. Ondernemers weten onze vereniging te vinden en zoeken verbinding met elkaar en alle activiteiten. Markten zijn in no time volgeboekt door enthousiaste standhouders.

De feestverlichting wordt gezien als een sprookjesachtig geheel. We rijden expres nog een rondje door het centrum, hoor ik vaak! Commissies ontstaan of blijven bestaan door een fijne samenwerking, denk aan Harfest en Sinterklaasfeesten. Nieuwe ondernemers nemen de stap om een winkel te openen in Haren, ze zien dat er bedrijvigheid is en dat veel wordt georganiseerd om de bezoekers te vermaken en te enthousiasmeren om in Haren te komen winkelen. Met de gemeente hebben we snelle 1-2tjes en zorgen we er samen voor dat het centrum er zo fraai mogelijk bij ligt. Al hebben wij daar nog wel wat wensen.. 😉 Ik merk de kracht van langer blijven ‘zitten’! Het wiel opnieuw uitvinden kost zoveel tijd en energie. Ik ben zo onwijs trots op ons prachtige winkeldorp en als echte Harense zal ik mij hoe dan ook altijd verbonden voelen met ons fijne dorp! Voor mij liggen hier zoveel herinneringen maar ook kansen! En die wil ik pakken! Doen waar ik goed in ben en blijven geloven in de kracht van aandacht. Want alles wat je liefde geeft, zal groeien vroeg of laat! Onthoud dit ook voor de komende dagen! Ik wens jou een heerlijke kerst en een fantastisch 2025!