Rubriek Old Go Haren (december 2024)

Column:

Door: Redactie

Kerken

Toen de aarde nog vrijwel woest en ledig was tussen Haren en Noordlaren gingen de gelovigen naar de Katholieke Bartholomeüskerk in Noordlaren. Na 1600 werd die een Hervormde kerk en het interieur witgekalkt. Naast de kerk is uit die tijd overgebleven het eeuwenoude Kerckepad Glimmen – Noordlaren, het verlengde van de Oude Schoolweg, over de Glimmer Es. Vanwege de vooral vroegere band met deze kerk zijn veel Glimmenaren in Noordlaren begraven. Na de Afscheiding in 1834 kwam uit de Hervormde kerk een Gereformeerde kerk voort, door Hendrik de Cock, toen dominee in Ulrum en daarvoor in Noordlaren (1827 – 1829). We springen naar het begin van de 20ste eeuw. De bevolking groeide en men ging kerken in Glimmen zelf.

Kapel

De Hervormden bleven lange tijd naar Noordlaren gaan, maar hielden in de eerste helft van de twintigste eeuw ook diensten in Huize Weltevreden en De Kooikamp in Glimmen. In 1950 kwam er een kapel achter het huis van aannemer Groeneveld, Rijksstraatweg 96, Glimmen, die grond hiervoor verkocht ter hoogte van ongeveer Beukenlaan 61. De kapel kwam als houten bouwpakket van Schiermonnikoog. Het diende daar in de Tweede Wereldoorlog als barak voor soldaten en bunkerbouwers. De fundering werd van steen. Vrijwilligers verrichtten de bouw. Het enige pad om er vroeger te komen ligt er nog, het Kerkepad, parallel aan de Meidoornlaan. De kerkklok werd elke zaterdagmiddag alvast geluid voor de dienst op zondag: kom kom. De kapel is in 2006 gesloopt en afgevoerd naar de stort. De klok is op de Trefpuntkerk gezet.

Gereformeerde kerk

De Gereformeerden kerkten lange tijd in Haren en later in de werkplaats van timmerbedrijf Venema, Rijksstraatweg 26 (ongeveer tussen 1920 en 1950), Glimmen. Ook werden wel diensten gehouden in het stationsgebouw De Punt en in de Christelijk Nationale School (nu Quintusschool). De stoelen stonden voor en na de dienst, net als in de timmerwerkplaats, op zolder. De Gereformeerde architect Egbert Reitsma (1892 – 1976), wonende in Glimmen, ontwierp in 1949 de Gereformeerde kerk aan de Nieuwe Schoolweg 5, Glimmen. Reitsma, geassisteerd door zijn zoon Lammert, gebruikte daarvoor zijn kenmerkende steen uit Kerkdriel.

Samen

Sinds 2005 vormen de Hervormden en de Gereformeerden weer één kerkgemeenschap. De diensten zijn in de voormalige Gereformeerde kerk: de Trefpuntkerk.

Henk Bakker voor Old Go