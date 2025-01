Rubriek van de centrummanager (Daphne de Haan) januari 2025

Column:

Door: Redactie

We zullen zelf de slingers moeten ophangen..

Het is misschien wat laat, zo bijna eind januari, maar ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om jou een heerlijk 2025 toe te wensen, vol geluk, intens veel liefde en vooral gezondheid. Veel zaken hebben wij zelf in de hand maar dat laatste moet je maar gegeven zijn. Als ‘mensen mens’ grijpt het mij enorm aan om collega’s of gasten te moeten verliezen. Daarom hoop ik misschien wel meer dan ooit dat we er dit jaar samen in Haren weer een fijn jaar van mogen maken. Vol bedrijvig- & saamhorigheid! Het gaat allemaal niet vanzelf, ondernemers moeten constant scherp zijn en zorgen dat wij jou als bezoeker van ons winkeldorp blijven verleiden en vermaken. Laten we dit jaar vooral gebruiken om positief met elkaar te kijken naar wat we wel hebben, en dat koesteren. Het kan altijd beter en meer. Maar diep van binnen weten we toch dat we in Haren alles hebben wat we nodig zijn om er een fantastisch nieuw jaar van te maken. Aan de ondernemers in Haren zal het niet liggen. Zij staan weer voor je klaar! En zullen zorgen dat er ook weer voldoende te beleven zal zijn! Wij vertrouwen op je komst! Benieuwd naar alle events? Bekijk www.ervaarHaren.nl

Vragen of opmerkingen? Mail mij: info@ondernemendharen.nl