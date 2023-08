1 september Seniorenmarkt in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Voor de tweede keer (in deze vorm) vindt op vrijdag 1 september van 12.00-17.00 uur de Seniorenmarkt Haren plaats rond de Dorpskerk en op het Clockhuysplein. Senioren die actief willen blijven kunnen zich er laagdrempelig oriënteren op manieren om ‘in de running’ te blijven. Er is aandacht voor sportieve activiteiten, maar ook voor huisvesting. De organisatie is in handen van WIJ Haren, Huis voor de Sport, Ondernemend Haren en Jan van der Meulen.

Wat is er te doen?

Muziek. Dansen (stichting Clockhuysplein), Humanitas, Bewonersvereniging Hestia, Scootmobielwinkel Haren, Harense Sportvereniging HSV, gratis fietsspiegels bij ‘Doortrappen’, Old Stars Boksen, Bootcamp met Sterk & Vitaal, boccia en unicurl. Er is nog plaats voor aanbieders (aanmelden via harenhelptharen@gmail.com).

Tijdens de Seniorenmarkt kunt u gratis gebruikmaken van ouderenvervoer. Reserveer uw plaats door te mailen aan harenhelptharen@gmail.com