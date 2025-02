Foto’s en sculpturen laten de schoonheid van Harense ommetjes zien

Door: Redactie

Marcel Blok uit Haren merkt nog steeds de gevolgen van hersenletsel, dat hij opliep door een ongeval in 2015. Sindsdien leeft hij intensiever met de natuur en schreef daarom drie jaar geleden een boek over de schoonheid van natuurgebied Friescheveen. Hij maakt tijdens zijn wandelingen door Haren foto’s en die worden nu geëxposeerd in Beatrixoord.

Marcel: “Het mooie van de natuur is dat het gebeurt zodra je de deur uitstapt en vaak al in je huis, de tuin of de straat waar je doorloopt.

De expositie ‘we live in nature’ laat mijn leefwereld zien. Natuur rond mijn huis. Van de tuin tot natuurgebied Friescheveen (tussen Haren en Paterswolde) en wat ik noem ‘rond de weilanden’. Verder dan 1,5 á 2 km van huis kom ik niet.”

De expositie laat zien hoe mooi de natuur is in Haren, voor wie er oog voor heeft. Marcel: “Natuur geeft me een gevoel van thuiszijn. Het daagt me uit om goed om me heen te kijken, rust te nemen, dichtbij de grond, in een struik of sloot. Overal gebeurt wel wat en daarom heb ik altijd een camera bij me. Ik wil de schoonheid van de natuur laten zien en zeker ook dat dit vaak al ‘om de hoek’ begint. Ik doe dit met foto’s en ruimtelijk werk. Naast fotografie begon ik op de dagbesteding met houtsculpturen, gevonden- en afvalhout. Ik ging hier objecten die ik had meegenomen uit Friescheveen in verwerken, ‘bodemtroep’ zoals ik het noem. Het werken met hout daagt me uit om de schoonheid ervan te verbeelden. Het lijstwerk rond de foto’s bestaat ook veelal uit afvalhout en oude afgedankte lijsten.”

De expositie is in Beatrixoord te zien van 10 februari tot 30 april in de centrale hal.

Goed doel

De expositie is gericht op verkoop van foto’s en kunst om het volledige bedrag te schenken aan ‘Stichting Het

Vergeten Kind’ die zich inzet in om alle kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben.



Marcel Blok