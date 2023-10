13 oktober chemisch afval naar Raadhuisplein

Nieuws:

Door: Redactie

Let op: 13 oktober geen chemisch afval inleveren op wijkpost Haren. Normaal gesproken kunt u iedere vrijdag van 14 tot 16 uur klein chemisch afval inleveren op de wijkpost in Haren. Dit geldt niet voor vrijdag 13 oktober.

Die dag staat de chemokar eenmalig op het Raadhuisplein in het dorp vanwege de Week van het Afval. Tussen 14 en 17 uur bent u vrijdag 13 oktober welkom met uw klein chemisch afval. Meer weten over het inleveren van klein chemisch afval? Kijk op de website https://gemeente.groningen.nl/klein-chemisch-afval-inleveren. Meer informatie over de Week van het Afval vindt u op www.haalallesuitjeafval.nl.